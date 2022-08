Lia Bugnăr şi Anghel Damian, din nou împreună! Ce anunţ a făcut actorul în mediul online

19:20

Îngrijirea grădinii implică o atenție mai specială, pentru a menține straturile sănătoase. Pentru acest lucru, este necesară scarificarea grădinii, mai precis, afânarea pământului. Scarificarea trebuie realizată cel puțin o dată pe an pentru a îndepărta […]