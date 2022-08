Au spulberat recordul de transfer al clubului! 70 de milioane de euro pentru „Alibec” din La Liga

Newcastle a bătut palma cu Real Sociedad pentru transferul atacantului Alexander Isak (22 de ani). „Coțofenele” plătesc 70 de milioane de euro plus alte 5 sub formă de posibile bonusuri, conform presei din Țara Bascilor. Suedezul are o medie de un gol la 3 meciuri în cei 3 ani petrecuți în fotbalul spaniol. ...

