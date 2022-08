Valentina Lungu dezvăluie cum se trăiește din Instagram și OnlyFans: “Când o să mă mut în Dubai…”

08:10

Marcel Ciolacu, veşti bune pentru români. Preşedintele PSD a declarat în cadrul unei emisiuni TV faptul că pensiile vor fi mărite. Iată cu cât vor fi majorate. Cei care au ieșit la pensie, așteaptă cu […] The post Marcel Ciolacu, veşti bune pentru români. Cu cât vor fi majorate pensiile appeared first on Cancan.