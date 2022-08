Meghan Markle a povestit despre momentele de coșmar când camera lui Archie a luat foc

18:10

Dublă câștigătoare a turneului de la Wimbledon, jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova a adăugat încă o amintire fericită la All England Lawn Tennis Club, anunţând miercuri că s-a logodit cu antrenorul său, Jiri Vanek, în „locul ei special” din Londra, informează Reuters. „Veşti bune pe care am vrut să le împărtăşim cu voi. Am […]