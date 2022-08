Doar ”pepenașii” nu-s schimbați! Cum arată, cu adevărat, Florentina Raiciu, fostul iepuraș Playboy

09:00

Litoralul românesc a fost luat cu asalt în acest an de sute de mii de oameni dornici de distracţie. Deşi pentru unii concediul a fost unul exact aşa cum şi-au dorit, pentru alţii a fost […] The post Concediu de coșmar pentru 4 turiști bucureșteni, într-un hotel din Eforie Nord. Ce cameră au primit, pentru 800 lei pe noapte appeared first on Cancan.