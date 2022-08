Marius Tucă Show începe joi, 25 august, de la ora 20.00, live pe gandul.ro

11:10

Tatăl Andrei a făcut dezvăluiri neașteptate despre mariajul pe care artista îl are cu Cătălin Măruță chiar în ziua în care aceasta a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ani. Alexandru Mihai a reușit să […] The post Tatăl Andrei, dezvăluiri neașteptate despre căsnicia fiicei lui cu Măruță: ”Trebuie să fim de acord cu ea” appeared first on Cancan.