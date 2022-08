CTP, mesaj pentru hateri: „Ce s-ar face ei dacă eu aș muri mâine? Eu sunt o comoară pentru ei! Li se îmbunătățește viața după ce mă înjură”

17:00

Angelique Kerber (52 WTA, 34 de ani) a anunțat că nu va participa la US Open (29 august - 11 septembrie), ultimul turneu de Grand Slam al anului.Azi, într-un mesaj postat pe Facebook și Instagram, jucătoarea din Germania a anunțat că va lua o pauză de la tenis, fiind însărcinată.Angelique Kerber e însărcinată. Nu joacă la US Open„Chiar voiam să joc la US Open, dar am decis să doi contra unul nu reprezintă o competiție corectă. ...