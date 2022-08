Reacțiile polițiștilor după ce au văzut intervenția în cazul lui Alexandru Găzdac, împușcat de 6 ori. „A tras ca la nuntă” vs „Nu suntem roboți”

22:50

Rachete rusești au lovit miercuri un tren de pasageri într-o gară din regiunea Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei, ucigând cel puțin 15 persoane și rănind alte 50, a anunțat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, CNN și The Kyiv Independent. ️Zelensky: Russia attacks train station in Dnipropetrovsk Oblast, kills at least 15 people. According to […]