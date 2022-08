Selly s-a înrolat în noul program de pregătire al Armatei Române. Cum au reacționat internauții

08:20

Răzvan Valentin, fostul concurent al emisiunii „Insula Iubirii”, de pe Antena 1, a dat-o uitării pe Cati. Acesta și-a găsit o nouă iubită alături de care are o relație cât se poate de discretă. Iată […] The post Îl mai ții minte pe Răzvan de la Insula Iubirii?! Cu cine și-a refăcut viața, după ce a dat-o uitării pe Cati appeared first on Cancan.