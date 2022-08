Campionatul de fotbal din Ucraina se desfășoară indiferent de circumstanțe! „În caz de alarmă, jucătorii trebuie să ajungă în buncăr!”

11:00

Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) se află la New York, unde se pregătește pentru cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Cu patru zile înainte de startul competiției de la Flushing Meadows, românca s-a relaxat în „orașul care nu doarme niciodată” alături de soțul ei, Toni Iuruc.Turneul de Grand Slam de la US Open se va desfășura în perioada 29 august - 11 septembrie, la New York. ...