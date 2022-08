Tânărul care a murit pentru a-și salva familia. S-a prăbușit dintr-o dată, în timp ce stătea la calculator

11:10

Justyna Gradek, fosta iubită a lui Alex Bodi, a atras din nou atenția tuturor în momentul în care a apărut într-unul dintre cele mai urmărite filme din această perioadă. Actrița s-a potrivit perfect rolului pe […] The post Justyna, fosta iubită a lui Alex Bodi, joacă în pelicula „The next 365 days”. Ipostazele fierbinți în care apare alături de protagoniștii celui mai urmărit film appeared first on Cancan.