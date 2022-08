Suceveanul care a furat darul de nuntă a fost prins. De necrezut ce a făcut cu banii mirilor

21:40

Biserica franceză „Sacré Cœur” din București are hramul „Sfânta Inimă a lui Isus”. Lăcașul servește ca biserică parohială a Parohiei „Sacré Cœur”, înființată în data de 1 decembrie 1991 în cadrul Arhidiecezei Romano-Catolice de București, […] The post Biserica franceză ”Sacré Cœur”, locul unde peste 1000 de oameni vin să se roage appeared first on Cancan.