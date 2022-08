Bacul de vineri | ”Bunico, unde mergi cu televizorul ăla?”

08:40

O monedă greșită se vinde cu un preț enorm pe site-urile specializate. Cine o are în casă, poate să câștige o mică avere dacă o vinde, dar trebuie să fie atent dacă are detaliile căutate […] The post Dacă o găsești, te îmbogățești! Moneda care se vinde cu prețul unui apartament de lux din București appeared first on Cancan.