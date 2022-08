Dinamoviștii au tras un ochi la meciurile din cupele europene » Patriche: „Apăsător. Să prindem noi play-off-ul”

16:20

FCSB și-a aflat astăzi adversarele din grupa de Conference League. Tragerea la sorți nu a fost cu noroc pentru roș-albaștri, repartizați în Grupa B.FCSB a fost repartizată în Grupa B, din care mai fac parte West Ham, Anderlecht și Silkeborg IF. Trupa lui Dică are parte de două dueluri de gală, contra „ciocănarilor” de la West Ham și contra belgienilor de la Anderlecht. Roș-albaștrii revin și în zona scandinavă pentru duelul cu danezii de la Silkeborg IF. ...