Număr foarte mare de rezervări la Mamaia pentru începutul lunii septembrie, prin programul „Litoralul pentru toți”

15:20

George Simion se căsătorește cu Ilinca Munteanu sâmbătă, 27 august, iar potrivit declarațiilor sale a cheltuit 12.000 de euro pentru pregătirile de nuntă. „Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de […]