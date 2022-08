Ai iconiță în parbriz? Poți lua amendă! Ce arată Codul Rutier

13:10

Joe E. Tata, actorul cunoscut pentru rolul lui Nat din Beverly Hills 90210, a murit joi, la vârsta de 85 de ani, după o luptă de 4 ani cu boala Alzheimer, notează The Independent. Decesul […] The post Joe E. Tata, actorul cunoscut pentru rolul din serialul „Beverly Hills 90210”, a încetat din viață appeared first on Cancan.