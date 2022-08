Nicolae Dică răspunde acuzațiilor norvegienilor: „Hai să fim serioși, ce naiba! Au fost două meciuri în care i-am dominat clar”

23:50

UTA a învins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, în etapa #7 din Liga 1. Ilie Poenaru, antrenorul arădenilor, a remarcat prestația elevilor săi în prima parte, dar i-a și criticat pentru cum au evoluat în repriza secundă.„Au fost 2 reprize diametral opuse, în prima am făcut tot ceea ce trebuie, am fost mai buni. Dar în a doua, după primele 5 minute, am început să coborâm liniile, deși le-am spus să avem posesie, să temporizăm, să le tăiem elanul. Au apărut nesincronizări. ...