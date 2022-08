Mai scump ca în Mamaia! Câți lei costă o porție de aripioare de pui cu cartofi prăjiți, în Vama Veche

12:30

Se spune că ”meseria este brățară de aur”, iar în acest caz frizerii din România o pot confirma. Iată ce salariu a ajuns să aibă un frizer, acum, în 2022, dar și care este nivelul […] The post Câți lei are salariu un frizer în București, acum, în 2022. Se cere experiență de cel puțin 2 ani appeared first on Cancan.