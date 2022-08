Granzii Europei sunt AICI » Primul „11” pentru profit este lansat »»

12:40

Astăzi, 27 august 2022, are loc nunta anului la Măciuca, județul Vâlcea. George Simon (35 de ani), liderul AUR, și aleasa inimii lui, Ilinca Munteanu (24 de ani), se cunună religios, urmând petrecerea la care […] The post George Simion face nunta anului la Măciuca. Cancan.ro transmite live toate detaliile de la fața locului appeared first on Cancan.