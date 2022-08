Începe sezonul 3 din „Prietenii lui Ovidiu” » Laszlo Balint este invitatul emisiunii de LUNI, de la ora 20:00

12:00

Kim Clijsters, triplă campioană la US Open, crede că Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) are o șansă bună să se impună la Flushing Meadows. Simona Halep - Daria Snigur, în primul tur de US Open 2022, se joacă luni, după ora 20:00, ora României. ...