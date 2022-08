Culisele vânzării lui Dinamo » Două mari tabere interesate: cu cine vrea Șerdean să bată palma

18:10

Sepsi - Rapid 1-2 | Alexandru Ioniță II, mijlocașul Rapidului, a vorbit la finalul meciului câștigat la Sf. Gheorghe despre cum și-a revenit după suspendarea pentru dopaj și despre dorința de a juca la echipa națională a României.„Mă gândeam la națională de când eram suspendat. Am încredere în mine, știu ce îmi doresc și ce am de făcut. Am trecut peste perioada suspendării. A fost o lecție foarte importantă din toate punctele de vedere. ...