Incendiu într-o pădure din munţii Maramureşului | Un avion militar intervine pentru a stinge flăcările

16:40

Vladimir are patru luni și o nevoie disperată de ajutor ca să nu moară. Trupul bebelușului nu poate prelucra proteinele din lapte, care îi otrăvesc creierul și trupul. Copilul este ținut în viață de un medicament nedecontat de stat și doar pentru o lună de tratament are nevoie de 20 de mii de lei. Iar pentru un an de viață, bebelușului îi trebuie peste 40 de mii de euro.