Cenuşa actriţei Nichelle Nichols, cunoscută din serialul ”Star Trek”, va fi trimisă cu o rachetă în spațiu

18:00

Smiley a avut prima reacție pe contul de socializare, după ce s-a întors din vacanța petrecută alături de Gina Pistol și a aflat că piesa lui a fost lansată de colegii de la studio. „Tocmai am aterizat din vacanță, am deschis rețelele sociale, am fost off toată săptămâna, și îmi dau seama că s-a lansat […]