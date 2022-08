Jo și Juno și-au spus ADIO! Cei doi s-au despărțit după 4 ani de relație: ”Am obosit”

18:10

Te-ai gândit, cândva, cum ar fi să locuiești pe o insulă și să privești, în fiecare dimineața, marea? Această șansă există, dacă te gândești să te muți într-o astfel de locație. Autoritățile oferă câte 15.000 […] The post Insula din Marea Mediterană unde autoritățile oferă 15.000 de euro celor care se mută aici. Ce condiții trebuie să îndeplinești appeared first on Cancan.