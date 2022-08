Anamaria Prodan a purtat cel mai provocator costum de baie și s-a pozat pe terasă. Cât de bine arată vedeta

15:50

Ana-Maria Ciornei de la Mireasa sezonul 6 este in Iași, are 27 de ani și este zodia Fecioară. Conurenta este divorțată și are un băiețel. Cu toate acestea, spune că s-a înscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru că este dispusă să își deschidă inima, din nou.