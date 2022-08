Moldova la ora 7

22:10

În Spania, apărătorii vechilor năravuri sunt indignați, iar activiștii pentru drepturile femeii aplaudă: la capătul unui proces legislativ declanșat de violarea în grup a unei adolescente în 2016, legislativul de la Madrid a aprobat joi, 25 august 2022, cu 205 voturi pentru și 141 împotrivă, legea numită de unii „Solo sí es sí” - „Numai da este da”.Sub denumirea oficială Legea Libertății Sexuale, ea stipulează că consimțământul pentru sex trebuie să fie afirmativ și nu poate fi „presupus” în mod automat sau în baza tăcerii persoanei.După ce cinci bărbați au violat o tânără de 18 ani la Pamplona, în timpul festivalului celebru pentru taurii ieșiți pe străzi, un tribunal a susținut că imaginile video luate cu telefoane mobile de bărbați, arătând victima cu ochii închiși, nemișcată, în timpul asaltului, ar dovedi consimțământul acesteia.Un judecător a susținut că bărbații ar trebui învinuiți numai de furtul mobilului victimei.Ei au fost condamnați la nouă ani de închisoare sub acuzația mai ușoară de abuz sexual, dar reacția furioasă a unei părți a publicului a dus la schimbarea acuzației în viol, iar pedeapsa a fost prelungită până la 15 ani.Guardian, unul din multele ziare europene care scriu despre noua lege, amintește că la scurt timp după cazul de la Pamplona, cinci bărbați acuzați de violarea unei fete de 14 ani în orașul catalan Manresa au fost condamnați în baza acuzației mai puțin grave de abuz sexual pentru că victima se afla sub influența drogurilor și a alcoolului.Noua lege înlătură diferența dintre abuzul sexual și agresiunea sexuală (viol) statutând drept factor decisiv consimțământul explicit. Pasivitatea și tăcerea nu mai pot fi intrepretate drept consimțământ.Spre deosebire de ce scriu conservatorii pe rețele, legea spaniolă nu obligă pe nimeni să exprime verbal consimțământul pentru relații sexuale.Cu cuvintele legii: „Consimțământul poate fi considerat consimțământ numai când a fost manifestat în mod liber prin acțiuni care, potrivit circumstanțelor, exprimă limpede dorința persoanei”.Ziarul New York Times scrie că rămâne de văzut cum vor intrepreta instanțele acest paragraf, dar notează că unii experți deja consideră legea spaniolă un mare pas înainte.Lise Gotell, profesoară de studii feminine și de gen la Universitatea Alberta din Canada, spune că legea reprezintă o desprindere de ideea tradițională potrivit căreia „consimțământul este ceea ce își imaginează bărbatul că gândește femeia”.Într-o declarație pentru ziarul El País, victima violului de la Pamplona, a cărei identitate este protejată, a spus aceasta că nu este o lege numai pentru ea, ci pentru toate femeile din Spania.După adoptarea legii, Ministra Egalității din guvernul socialist, Angela Rodriguez, spus că ziua de 25 august este „foarte importantă pentru mișcarea feministă și pentru Spania”, clarificând juridic dreptul femeilor la libertate sexuală.„Este o zi a victoriei venită după mulți ani de luptă”, a spus ministra. „În sfârșit, Spania recunoaște că consimțământul trebuie să se afle în centrul relațiilor noastre sexuale. De acum înainte, nici o femeie nu va mai trebui să dovedească agresiunea sexuală suferită. Legea recunoaște violența împotriva femeilor ca violență machistă, iar statul are le îndemână instrumentele necesare pentru ajutarea victimelor”, a mai spus Angela Rodriguez.Legea spaniolă a fost salutată imediat de promotorii drepturilor femeilor, venind după legi similare adoptate în țări precum Canada, Danemarca și Suedia.New York Times notează că un studiu din 2020 al organizației Amnesty International a constatat că numai 12 din 31 de țări cercetate au legi care definesc violul ca sex fără consimțământ. În cele mai multe țări, definiția violului presupunea existența dovezilor referitoare la o anume folosire a forței, amenințării și forțării, ca și incapacitatea victimei de a se apăra.„Dar nu toate violurile se încadrează în stereotipul cu individul care sare pe tine dintr-un tufiș”, se spune în studiu. Victimele sunt adesea șocate de agresor, iar o reacție posibilă este de a nu face nimic pentru a te proteja, chiar dacă nu există violență fizică.În procesul violului de la Pamplona, avocatul apărării Agustin Martinez a spus că „Ar fi fost destul ca victima să fi spus nu”. Potrivit noii legislații spaniole, ajunge că nu a spus da.