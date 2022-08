Serialul HBO „House of the Dragon“, audiență și mai mare la al doilea episod

„Game of Thrones“ a fost un fenomen de televiziune, iar „House of the Dragon“ promite să fie și mai mult. Noul serial difuzat de HBO și HBO Max se bucură de un succes uriaș, iar audiența crește de la un episod la altul.

