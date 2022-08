Întâmplare amuzantă cu o turistă româncă în celebra stațiune cu nume vulgar din Croația. Cum au reacționat chelnerii când au aflat ce înseamnă în limba română

17:40

Marinela Mavrodin, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” este în culmea fericirii. Blondina este însărcinată cu primul său copil. Tânăra are o relaţie de câţiva ani cu Robert, băiatul care a reuşit să îi fure […] The post Marinela, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, este însărcinată! Primele declarații + Cum a reacționat iubitul ei appeared first on Cancan.