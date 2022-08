Grigore Turda povestește momentul accidentări grave din meciul cu FCU Craiova: „N-am crezut că e fractură”

22:10

Bianca Andreescu (22 de ani, 48 WTA) a debutat cu victorie la US Open 2022 și a câștigat meciul cu Harmony Tan (24 de ani, 112 WTA), scor 6-0, 3-6, 6-1.Campioană la US Open 2019, Bianca Andreescu a reușit o victorie complicată, având nevoie de 3 seturi, după o oră și 42 de minute.Bianca Andreescu, victorie în turul 1 la US OpenCanadianca, cu părinți români, a avut un debut de meci perfect. ...