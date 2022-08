Zarug, din nou la „Te cunosc de undeva”. Cu ce se va ocupa fostul concurent al emisiunii de pe Antena 1

20:50

În România există 319 orașe, care se diferențiază sensibil atât prin numărul de locuitori, cât și prin suprafață. Spre surprinderea multora, Bucureștiul nu se află nici pe departe în rândul localităților ”spațioase”. Deși nu este […] The post Care este, de fapt, cel mai mare oraș din România? Are mai mult decât dublul suprafeței Bucureștiului appeared first on Cancan.