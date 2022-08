ANM a anunţat când trec ploile, de fapt. România, sub alertă de vreme rea în ultima zi de vară

14:10

Rareș Mariș este câștigătorul show-ului „One true singer”, emisiunea de tip talent-show, care a monopolizat internetul în ultimele luni. „A star was born”, ar fi spus americanii, adică un idol al tinerilor a scos capul […] The post Cine sunt Arkanian și Rareș Mariș, copiii minune ai muzicii românești? “Moștenitorul” lui Alex Velea și câștigătorul “One true singer” au dat-o pe față în cel mai sincer interviu! appeared first on Cancan.