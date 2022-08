Scumpiri considerabile ale tarifului RCA pentru șoferii sub 30 de ani. Cât costă polițele obligatorii de asigurare

Tarifele de referință pentru asigurărilor auto obligatorii au crescut în luna august cu sume cuprinse între 13 și 23%, față de valorile din februarie 2022, pentru șoferii sub 30 de ani, categoria considerată predispusă la accidente, potrivit datelor ASF și calculelor KPG citate de Ziarul Financiar. Astfel, un tânăr sub 30 de ani care are […]

