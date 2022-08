Splash! Vedete la apă, episodul 12 din 31 august 2022. Paula Chirilă, emoționată de mesajul fiicei sale. De unde a reușit să sară

15:10

Simona Halep a fost eliminată fulgerător în primul tur de la US Open. Sportiva noastră nu a trecut de prima etapă a turneului de grand slam și și-a recunoscut înfrângerea: "Aş putea să mai spun că nu am găsit soluţii pentru meciul de astăzi şi îmi pare rău că am pierdut".