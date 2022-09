Europenii redescoperă trenul de noapte 

15:10

În Ucraina, lupte intense continuă în regiunea estică Donețk, mai mult de jumătate din teritoriul căreia se află sub controlul forțelor rusești. Guvernatorul Pavlo Kirilenko a declarat că în regiune vor avea voie să rămână doar personalul medical, angajații serviciilor comunale și al unor mine de cărbune. Restul locuitorilor – cca 150 de mii – vor trebui să se evacueze în mod obligatoriu. Corespondenții Current Time au încercat să afle cum are loc evacuarea și dacă pot locuitorii regiunii Donețk să refuze să plece? Peste 370 de mii de oameni s-ar mai afla, în prezent, în regiunea Donețk, potrivit estimărilor guvernatorului Pavlo Kirilenko. Autoritățile regionale spun că ar putea să ofere hrană și adăpost, la iarnă, pentru 235 de mii de locuitori (cca 60%). Restul, 150 de mii (sau fiecare al patrulea locuitor) vor trebui să se evacueze, a spus guvernatorul.Orașul Torețk se află la doar opt kilometri de linia frontului. Poliția și autoritățile încearcă să-i convingă pe localnici să plece. Localitatea a fost bombardată constant de forțele rusești. În Torețk demult nu mai există nici gaz, nici lumină și nici apă la robinet. Curent electric în rețea a apărut cu doar câteva zile în urmă. Aproape în fiecare curte din oraș, lumea își face de mâncare la foc de lemne.O familie cu patru copii se pregătește să plece, deși la început a refuzat categoric.„Am scris la poliție că refuzăm să ne evacuăm. Dar apoi ne-am gândit: de ce s-o mai lungim? Am crezut că situația se va schimba spre bine, dar n-a fost să fie așa”, spune Ruslan, capul familiei. S-au decis să plece, în urmă cu două săptămâni, după un nou bombardament rusesc. „Eram împreună cu soția. La șase metri distanță, a explodat un obuz. Suntem vii, înseamnă că vom supraviețui și acolo unde mergem. Mâini și picioare avem – totul va fi bine”, spune Ruslan.Fiul său cel mai mic, Sașa, împlinește 3 ani peste câteva zile. Vor sărbători însă, cu toată familia, la centrul pentru voluntari din orașul Kropivnițke, regiunea Kirovograd din centrul Ucrainei. Mama lui Sașa spune că vor lua cu ei doar câteva genți cu haine și lucruri pentru iarnă.„Ne pregătim de iarnă, bineînțeles. Dar, în caz că aici va fi liniște, ne vom întoarce”.Vecina sa mai rămâne în Torețk, dar crede că o familie cu copii nu are ce căuta aici.„Nu mai sunt condiții aici. Nu poți nici să mănânci ca lumea, nici să te speli. De ce ar mai sta aici, bieții de ei? Dacă faci un ceaun de mâncare, până dimineață se strică, fără frigider”.Evacuarea obligatorie a fost anunțată cu câteva săptămâni în urmă. Pe stâlpi, au fost lipite afișe cu informații despre cum se poate pleca. Agitație fac și poliția, și voluntarii. Însă oamenii pot refuza să plece, dacă depun o cerere pe proprie răspundere la administrația militară locală. Totuși, autoritățile avertizează că iarna în regiune va fi foarte dificilă. Nu va fi gaz și, foarte posibil, nici lumină. În Torețk, cei care locuiesc la bloc, practic, nu au nici apă, după ce stațiile de pompare din afara localității au fost distruse. Apă există numai în fântâni.Polițistul Demian Kondrașov spune că în oraș erau 500 de familii, când a început evacuarea. Acum au rămas mai puțin de 100. Bombardamentele cresc în intensitate și lumea începe să înțeleagă că trebuie să plece, spune polițistul. Dar sunt și persoane care refuză categoric.În unele blocuri de locuit, spune Demian, chiar la intrare, lumea își face rezerve de lemne pentru iarnă. Posibil, se vor încălzi cu sobe improvizate. „Vom supraviețui cumva. Vom dormi în șube și cu pâsle. Sau în haine de pescar”, spune unul din locuitori. „Suntem pescari, pescuim și iarna, avem haine călduroase. Voi pune cortul în apartament, mă voi încălzi la lumânare și voi fi fericit!”Șeful administrației militare din Torețk, Vasili Cincik, spune că, la modul ideal, ar trebui să rămână doar persoanele care asigură infrastructura vitală a orașului. „Lumea trebuie să înțeleagă că vine iarna, vine frigul. Cu fiecare zi ce trece, va fi tot mai greu de plecat. Când va veni toamna, iarna, în oraș nu vor mai fi condiții admisibile de trai”, spune oficialul ucrainean.Locuitorii orașului Torețk sunt evacuați cu autobuzul. Câte două ture pe săptămână. Din cei 70 de mii de locuitori, astăzi au rămas doar 19 mii.„Oamenii trăiesc în astfel de condiții de luni de zile și habar nu au că undeva există o viață relativ liniștită. Că acolo copiii pot alerga prin parc, că există apă, gaz și lumină”, spune Cincik, petrecând ultimul autobuz cu persoanele evacuate din Torețk.