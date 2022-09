În Alba sunt zeci de școli în care elevii se pot număra pe degete. Lista unităților la care anul școlar începe cu maxim 10 copii

13:00

The Lord of The Rings: The Rings of Power Pentru că anul acesta este cu și despre povești fantasy, noua serie The Lord of The Rings: The Rings of Power aduce pe ecrane legendele celebrului Al Doilea Ev din istoria Pământului de Mijloc. Dacă ai văzut Stăpânul inelelor sau Hobbitul, e imposibil să nu fii […]