Oana Roman, în vacanță fără Marius Elisei: „Ne-a lăsat singure. M-am dus eu cu Izabela”

00:10

O zi în care avem energie, dar totodată şi entuziasm dus la extrem. Atenţie, putem călca acceleraţia mult prea uşor, putem înţelege greşit unele semnale sau chiar ne supăram fără motiv. Avem nevoie de mai […] The post Horoscop 1 septembrie 2022. O zi în care avem energie, dar totodată şi entuziasm dus la extrem appeared first on Cancan.