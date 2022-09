Ștafeta mixtă de 4x100 metri liber obține ARGINTUL, după o luptă strânsă cu Ungaria! + Vlad Stancu, o nouă medalie

14:30

Danezul Vito Hammershøj-Mistrati a marcat cu Voluntari primul gol de la transferul la CFR Cluj, cu o execuție fantastică de la marginea careului. Cu câteva minute înainte, ratase cu poarta goală.„A fost ceva foarte emoțional pentru mine. Aproape că am izbucnit în plâns când am ratat acea ocazie. A fost și VAR în același timp, și puteam vedea cum toată lumea se uită la mine. A fost stânjenitor, dar, din fericire, am ținut capul sus și am continuat să muncesc. ...