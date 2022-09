Mărire de salariu la CFR Cluj, după evoluțiile excelente din acest sezon » E titular, dar primește doar 1.000 de euro lunar!

17:30

Sorana Cîrstea (32 de ani, 37 WTA) și Belinda Bencic (25 de ani, 13 WTA) se întâlnesc astăzi, începând cu ora 18:00, în turul secund al turneului de la US Open. Partida poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizată pe Eurosport. Sorana Cîrstea - Belinda Bencic, live de la 18:00Sorana are un adversar complicat în turul secund de la Flushing Meadows. O are în față pe Belinda Bencic, campioana olimpică en-titre. ...