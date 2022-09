După Carmen de la Sălciua, și Vlăduța Lupău a anulat nunta! Modul bizar prin care a anunțat că nu mai merge la altar cu Adi Rus

16:50

Joia este momentul ideal în care ar trebui să te bucuri și să te distrezi. Pentru asta, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc scurt, dar care te va bine dispune imediat și te va face să te […] The post Bancul zilei | „Tata, un băiat de la școala mi-a spus că am parbrizul mișto” appeared first on Cancan.