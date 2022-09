Lorena Buhnici, anunţ surprinzător după ce George Buhnici a fost amendat de CNCD: ”Asta este ceea ce vreau”

18:00

Bogdan de la Ploiești face primele declarații oficiale despre relația pe care o are cu Cristina Pucean, una dintre dansatoarele prezente în multe videoclipuri ale cântăreților de manele. După ce s-a spus multe despre legătura […] The post Bogdan de la Ploieşti, reacţie fabuloasă despre relaţia cu Cristina Pucean. Sunt sau nu împreună? appeared first on Cancan.