Activiștii de mediu au pătruns în Camera Comunelor din Parlamentul britanic. Aceștia și-au lipit mâinile de scaunul președintelui Camerei, în semn de protest

Activişti din organizaţia ecologistă Extinction Rebellion a publicat pe contul său de Twitter o fotografie în care se pot vedea cinci persoane în sala de dezbateri a Camerei Comunelor, cu pancarde pe care scrie „Lăsaţi poporul să decidă” şi „Adunare Cetăţenească acum”, notează Reuters, citată de Agerpres. WE CAN'T AFFORD THIS ANYMORE. Politicians are out […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea