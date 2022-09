Oana Roman și Marius Elisei și-au mai dat o șansă, dar nu se recăsătoresc! Care este motivul

23:50

Furturile din magazinele mari și mici sunt la ordinea zilei în România însă, recent, la Cluj-Napoca au avut loc două „acțiuni” ca-n filmele cu proști. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, ce au putut să sustragă […] The post Te doare mintea! Au lăsat telefoanele mobile și… Hoții nu mai au “demnitate”! Avem dosarul complet și… appeared first on Cancan.