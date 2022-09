O femeie în vârstă de 65 de ani, în stare gravă la spitalul din Iaşi. A ajuns pe mâinile medicilor din cauza unei boli rare

11:50

Astăzi, de la ora 21:30, va avea loc „U” Cluj – „U” Craiova 1948, duelul urmând a conta pentru runda a 9-a din SuperLigă. Partida se va disputa la Mediaș și va fi arbitrată de […] The post Duel sub semnul echilibrului la Mediaș » La „U” Cluj – „U” Craiova 1948, pariem și la cota 2.05 »» appeared first on Cancan.