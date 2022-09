„Lanterna”, meci infernal la Arad: UTA – Chindia se pariază și la cote de 1.78 și 1.96 »»

13:10

ANM a transmis o avertizare meteorologică pentru perioada 2 septembrie – 3 septembrie 2022. Mai multe zone ale țării vor fi sub cod roșu de ploi, dar și cod portocaliu și galben. După o perioadă […] The post Avertizare ANM de cod roșu. În ce zone ale țării va ploua abundent appeared first on Cancan.