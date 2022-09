O ai cumva acasă? Această bancnota de 1.000 de lei, cu chipul lui Mihai Eminescu, se vinde acum cu 10.000 de euro!

16:30

Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment din Europa de Est s-a deschis în București. Echipa CANCAN.RO a fost la marele eveniment și a vorbit cu două dive autohtone, Gianina Corondan și Ana Maria […] The post S-a deschis Destiny Park, primul centru de edutainment din România. Incredibil ce pot face copiii aici, lângă Mall Băneasa appeared first on Cancan.