Avertizare ANM. Cod galben de ploi pentru mai multe zone din România

17:50

Românii au primit o veste bună, după ce oficialii au luat în considerare impunerea unor schimbări pentru cei care vor avea nevoie de îngrijire la domiciliu. Decizia a intrat în vigoare de 3 zile, iar […] The post Anunțul momentului în România! Se aplică noi reguli în ceea ce privește îngrijirea medicală la domiciliu appeared first on Cancan.