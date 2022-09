Te-ai întrebat vreodată? De ce toate sticlele de vin au gâtul lung?

18:00

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii incendiare despre Daniel Maftei, reprezentantul Happy Garage SRL – firma care asigură service-ul lotului de 400 de autobuze OTOKAR cu care circulă bucureștenii. „Sexy Mecanicul” duce o viață de […] The post Detalii incendiare despre „Sexy Mecanicul” – omul turcilor de la Otokar care repară autobuzele de 100 miloane € de la PMB! appeared first on Cancan.