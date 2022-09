S-a aflat ce viciu îi stinge lumina focoasei Ruby: „Sunt obsedată de…”

19:20

Rona Hartner nu duce lipsă de admiratori. În urmă cu mai bine de un an, artista a trecut printr-un divorț dureros de Herve Camilleri, bărbatul cu care a avut o relație trei ani. Recent, cântăreața […] The post Rona Hartner nu duce lipsă de admiratori. După divorțul de Herve Camilleri, artista este curtată de un tinerel appeared first on Cancan.