Un cuplu a vrut să-și renoveze casa, dar ce au descoperit tinerii i-a oprit brusc. Ce se ascundea, de fapt, sub podea

20:00

Andrea Bălan a vorbit pentru prima dată despre experiența pe care a trăit-o în perioada în care a încercat să rămână în competiția „America Express”. Artista a dezvăluit care au fost cele mai grele încercări, […] The post Andreea Bălan s-a întors din America Express cu câteva kilograme în plus. Cum a reușit să le dea jos appeared first on Cancan.