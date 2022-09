Noul plafon de energie cu preț compensat a fost redus. Cum poate fi economisit consumul în casă

22:20

Sânziana Buruiană a făcut declarații neașteptate despre relația pe care o are în prezent cu soțul său, Nicolae Zuluf. Cei doi au întâmpinat tot felul de probleme în ultima perioadă, mai ales din momentul în […] The post Sânziana Buruiană și Nicolae Zuluf au parte de probleme în dormitor: „Stăm cu frica-n sân” appeared first on Cancan.